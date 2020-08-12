大陸互聯網巨頭騰訊12日在港股盤後公布最新業績顯示，公司在第二季營收為人民幣（下同）1,149億元，年增29％；淨利潤為331.07億元，年增37％。

上述財報顯示，公司網路遊戲營收為382.88億元，年增40％。公司指出，新遊戲的推出以及用戶在居家令期間的使用時長增加，公司的月活躍用戶顯著增長。

騰訊今日股價反覆，早盤曾跌近2％，低見504港元，午後公司股價拉升，全日收盤報520.5港元，漲1.4％，成交額達98億港元。

(工商 )