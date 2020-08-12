騰訊Q2營收年增29％ 勝於預期 17:172020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸互聯網巨頭騰訊12日在港股盤後公布最新業績顯示，公司在第二季營收為人民幣（下同）1,149億元，年增29％；淨利潤為331.07億元，年增37％。 上述財報顯示，公司網路遊戲營收為382.88億元，年增40％。公司指出，新遊戲的推出以及用戶在居家令期間的使用時長增加，公司的月活躍用戶顯著增長。 騰訊今日股價反覆，早盤曾跌近2％，低見504港元，午後公司股價拉升，全日收盤報520.5港元，漲1.4％，成交額達98億港元。 (工商 ) #騰訊 #公司 #港元 #勝於 #大陸互聯網 也許您會感興趣 推薦閱讀 工業富聯H1淨利 年減7.98％ 04:102020/08/12 全球財經 《科技》鴻海FII工業富聯 H1獲利年減近8％ 07:442020/08/12 財經 港股小幅開低 恒指開盤跌22點 10:222020/08/12 財經 鴻海Q2回神 單季獲利季增近10倍 15:202020/08/12 財經 英業達 Q3出貨看雙位年增 04:102020/08/12 證券．權證 《港股》本地股集體勁揚 恆指收復25000點 16:482020/08/12 財經 佳世達擬增明泰持股至6成 04:102020/08/12 產業．科技 仁寶第2季獲利19.87億元 季增228％、年增11％ 14:112020/08/12 財經 賣名畫求生 蒙娜麗莎告急 04:102020/08/12 藝文副刊 房仲廣告不實 公會建議修法 04:102020/08/12 地方新聞 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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