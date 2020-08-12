在台店數最多的日系迴轉壽司品牌亞洲藏壽司（2754），預計9月中旬在台掛牌上櫃，成為台灣首家掛牌的迴轉壽司業者，承銷價55元。

董事長西川健太郎表示，藏壽司未來在台仍將持續拓點展店，目標今年底全台店店數30家，3年內全台展店50家，同時希望在3年內在大陸或東南亞開出海外第一家店。

亞洲藏壽司目前資本額為3.7873億元，上櫃後資本額為4.498億元，預計增資7,107張，上櫃後將是首家日商集團來台成立子公司並掛牌上櫃的餐飲品牌，同時也是台灣首家掛牌的迴轉壽司業者。

亞洲藏壽司2019年營收19.26億元，創歷史新高，稅後純益8,872萬元，每股純益2.47元。今（2020）年上半年累積營收到10.10億元、年增8.47%，惟因新冠肺炎疫情影響，來客數減少，加上藏壽司店舖初期投資成本高，營收減少影響獲利，所以今年前兩季都虧損，合計上半年稅後虧損1,525萬元，每股虧損0.4元。

藏壽司財務長田村和也表示，台灣藏壽司受疫情衝擊最嚴重的是4月，但自5月起營運走出谷底黑暗期並開始回溫，目前既有門市的營運己恢復到去年同期8至9成。

以「藏壽司」為品牌在台經營連鎖迴轉壽司店的亞洲藏壽司，為日本Kura Sushi, Inc.在臺灣成立的子公司，2014年來台開設一號店，6年來全台已成功展店27家，為在台市占最高的日系迴轉壽司品牌。而藏壽司平均客單價約330元至350元間，各店每日平均翻桌率約在4至5之間。

搶攻台灣哈日美食商機，壽司郎、金澤壽司與美登利壽司紛紛來台插旗並發連鎖，面對市場競爭，西川健太郎表示，藏壽司除有先發品牌優勢，同時獨家研發並有專利的保鮮設備「鮮度君」，以及扭蛋遊戲和收盤結帳系統，都是藏壽司立足市場的競爭利器。

藏壽司母集體日本Kura Sushi, Inc企業在日本共有477家連鎖門市，2009年在美國設立子公司後目前亦有25家據點，日本總公司與美國子公司均為上市櫃企業，集團去年總營收約日幣1,360億元、相當於台幣380億元。

西川健太郎表示，亞洲藏壽司在台上櫃，是為布局亞洲擴大資金募集管道，同時並讓員工共享經營成果。

(工商 )