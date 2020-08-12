「世界那麼大，我想去看看」，還記得這封被譽為「史上最有情懷的辭職信」嗎？甩出辭職信帥氣開啟新生活，相信是不少社畜無限幻想的舉動，河南鄭州一名中學老師顧少強2015年，就瀟灑寫下這10個字，網友評為這是「史上最具情懷的辭職信，沒有之一」，當時，更有人想無條件資助她去旅行，然而，5年後，顧少強卻招來罵名！

多年前一封辭職信讓顧少強迅速走紅。（圖／微博）

根據《騰訊新聞》等多家陸媒報導，顧少強5年前辭去河南省實驗中學、這個被外界視為「鐵飯碗」的工作，並寫下了「世界那麼大，我想去看看」的辭職信，沒想到這句話成了「網紅金句」，後來不僅有豪華郵輪邀請顧少強去環遊世界，還有人找她做代言，更有人想無條件資助，但是她一點都未動心。顧少強是後被爆出，原來她沒有出國，僅是到大理、重慶、成都、杭州和烏鎮等地旅行，當年會如此霸氣辭職的原因，竟是為了愛情。

顧少強當年辭職，竟是為了戀愛。（圖／微博）

原來，顧少強在2015年年初，在雲南大理認識了丈夫，兩人「臭氣相投」，於是便計劃離開原本的舒適圈，她表示，「本來想直接寫辭職之類的內容，擔心被學校誤會是有所不滿，所以隨手寫下這句話」！顧少強和丈夫在大陸境內行走多個月後，選擇在成都開了間民宿，婚後不久兩人有了孩子，而顧少強曾表示，「不接商演、不接廣告、只為理想」，卻接下人生第一個代言，甚至還與大陸知名主持人魯豫一起錄製節目，7月12日時，她還在微博PO文稱，新開一家小酒館「又圓了一個夢想」。

顧少強和丈夫在大陸境內行走多個月後，選擇在成都開了間民宿。（圖／微博）

顧少強的轉變讓不少支持她的人離開，甚至開始懷疑，她是不是一開始就是為了炒作，藉此博得關注，一夜之間顧少強成為了外界謾罵的對象。對此，顧少強認為，帶有夢幻色彩的生活雖美好，但人始終要回歸現實，至於她被問到現在的生活是否違背當初的「雄心壯志」，顧少強看著丈夫表示，「他就是我的世界，到哪兒都一樣」。

顧少強與大陸知名主持人魯豫一起錄製節目。（圖／微博）

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(中時新聞網)