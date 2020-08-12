住在美國南卡羅萊納州的凱莉（Kaylee）因為受藥物影響，徒手把自己的眼球挖出來，在事隔二年半後，現在終於有了義眼，人生可以朝下一步邁進。

2018年2月時，48小時未闔眼、又服用「冰毒」的凱莉，在教會前把自己的兩隻眼睛用手挖出來。她回想當天的狀況，「服用藥之後，覺得自己很偉大，那天腦子裡有一個聲音叫我把眼睛拿後就能去天國，而且只要犧牲自己就能救他人，我就照做了。」

因為這件事，凱莉進行精神治療好幾週，並且接受藥物戒斷的治療，另外也進行義眼的製作，希望能夠和以前的眼睛顏色一樣。但戒斷的過程非常辛苦，會不自覺地流淚，幻想、妄想在腦中充斥，也失去判斷能力，而且還要接受雙眼看不見的現狀，我原本不停地否認自己，覺得自己再也無法獲得幸福，但有一天突然覺得心態必須改變，因為事實已經發生，我如果不好好過，日子只會更難過。

就這樣過了2年半，凱莉慢慢地一步一步向前走，自己學會泡咖啡、烤麵包及煎蛋，也去學鋼琴和吉他，也預定了導盲犬，打算去愛盲學校上課，從點字開始學起，也學習如何照顧自己的生活。就在本月，她終於戴上自己的義眼，而和她交往5年的男朋友告訴她，外表看起來和常人無異，她非常開心。凱莉表示，這段時間真的很長，未來想繼續唸大學，還要把自己的經驗寫成書，告訴大家千萬不要沉迷於藥物。◎提醒您：拒絕毒品，珍惜生命。

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(中時新聞網)