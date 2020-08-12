為了給女方一個驚喜的求婚，許多男友可說是煞費苦心，不僅要準備大把鮮花、氣球及蠟燭，有時甚至需要設計獨一無二的橋段，展現十足誠意才能贏得女友芳心。國外有一名職業特技演員，他將全身點燃熊熊火焰，接著拿出戒指單膝下跪，女友看到這一幕簡直嚇傻，最後趕緊答應了求婚。

根據《每日郵報》報導，48 歲的卡特里娜（Katrina Dobson）是一名護士，而52歲的瑞奇（Riky Ash）職業特技演員，小倆口最近在網路上認識，3個月前才剛約會第一次，不過那刻起瑞奇就確定了，卡特里娜是想共度一生的人，「很幸運見到她，她積極的個性改變了我的生活」。

不過受到疫情影響，當地實施封城措施，2人只能在電話中談情說愛，卡特里娜也奮力地在第一線搶救病患，直到近日終於能重新見到彼此，瑞奇已等不及要向對方求婚，他與朋友們策劃了一場驚喜，興奮不已地表示「對我來說，這就像拍一部好萊塢大片一樣，然後同時要向我的女友求婚。」

瑞奇在身上淋了大量促進劑，接著點火燃燒，巨大火勢覆蓋住他的背部、腿部，卡特里娜驚訝地看著火焰吞噬了對方，她整個人嚇到愣住，接著瑞奇變從口袋拿出戒指並單膝下跪，卡特里娜回過神來後，驚喜到說不出話來，緊張的不斷用手捏自己，最後答應了瑞奇的求婚。

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(中時新聞網)