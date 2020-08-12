自三星（Samsung）、華為（Huawei）相繼推出可折疊螢幕手機，試圖在競爭激烈的智慧型手機市場中，開闢一條全新路線之後，其他手機品牌廠也急起直追，有意推出類似產品的消息也不斷。而消費者最可能在近期能真正入手的類似產品，很可能就是傳聞已久的微軟（Microsoft）Surface Duo雙螢幕手機！

微軟早在2019年10月份就已發表過Surface Duo雙螢幕手機（還有Surface Neo雙螢幕電腦等新品），但是遲遲未讓新機上市。根據近期網路上曝光的資訊，微軟Surface Duo上市之際盒內的標準配備都已曝光，除了必備的充電器、USB-C充電線之外，據了解還會附上一款Surface系列專屬觸控筆，從身形來看跟Surface Pro X搭配的Surface Slim Pen相當接近，且可能還會包含一對Surface Buds無線耳機。頗有試圖讓Surface Duo成為商務人士專用手機的決心。

據了解，Surface Duo搭配了高通Snapdragon 855處理器，僅支援4G，提供6GB RAM搭配64GB / 128GB / 256GB ROM的版本，支援指紋辨識。不同於三星、華為、摩托羅拉採用折疊螢幕的作法，Surface Duo是透過將兩款分離的5.6吋、解析度1350×1800的螢幕結合起來，螢幕厚度是4.8mm，比三星Galaxy Z Fold2展開後螢幕6.9mm輕薄許多。不過犧牲的可能是電量，約有3460mAh。

目前傳出Surface Duo的價格最低價格可能從US$1400左右（64GB），比Moto Razr的US$1499略為便宜、也比Galaxy Z Flip 5G的價格US$1449.99略低一點，且從搭配觸控筆、無線耳機的基礎來看，價格算是頗為實惠。但是強調生產力，卻不支援5G會不會成為微軟Surface Duo為人議論的一點，市場將會證明。目前傳出Surface Duo有望在8月份正式發表，令人相當期待會否在台開賣。

(科技)