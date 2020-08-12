台南市漁光島部分林地早在縣市合併前交給市政府撥用。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

台南市漁光島因作為國慶煙火施放地聲名大噪，日前傳出戲水禁令改勸導為主，台南市議員呂維胤12日進一步要求解禁，要求台南市政府在國慶日前，撥用閒置土地，規畫攤販區與停車場，台南市都發局打算採都更方式解編。

呂維胤表示，台南市政府早在11年前，就接獲行政院農委會發文公告，明定漁光島內9.7公頃保安林為解除區域，撥用給台南市政府，但市府卻未妥善規畫，任其閒置10餘年，要求市府在國慶日前，盡速在解禁林區內，規畫攤販區與停車場，真正「解禁」漁光島。

呂維胤表示，當時台南市觀旅局以安平港歷史風貌園區計畫為由，申請解編，農委會同意，市府卻未妥善撥用，導致主管機關至今仍屬林務局。

台南市觀旅局表示，安平港歷史風貌園區計畫是台南縣市合併前計畫，這項計畫已結束，觀旅局難以用觀光發展撥用林地。台南市都發局表示將改以都更計畫，達成解編目標，惟無法承諾可趕在國慶日前完成停車場與攤販區規畫。

漁光里長林寧峰表示，漁光島有優渥的觀光條件，今年成為國慶煙火施放地點，大開知名度，每逢假日都吸引大批遊客；然而觀光軟硬體設備卻未跟上增長的遊客數，停車空間不足，導致停車亂象頻傳，另外攤商區不足，無法將人潮帶來的經濟效應，留在漁光島內。

(中時 )