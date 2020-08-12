油罐車擦撞救護車後，撞上路樹緩衝才停下。（民眾提供／王文吉台中傳真）

救護車遭油罐車擦撞，猛烈撞擊力道，車頭、擋風玻璃嚴重毀損， 左側車身板金幾乎被削成爛鐵，車上2名救護員送醫急救中。（民眾提供／王文吉台中傳真

台中市大甲區北堤東路12日下午4時許發生油罐車擦撞救護車車禍，救護車車頭全毀，左側車身板金幾乎被削成爛鐵，車上2名救護員 1名昏迷，1名意識清楚，另油罐車司機也受傷送醫，目前警方正在現場處理中。

(中時 )