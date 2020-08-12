台中大甲油罐車擦撞救護車 3人受傷送醫 17:132020/08/12 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救護車遭油罐車擦撞，猛烈撞擊力道，車頭、擋風玻璃嚴重毀損， 左側車身板金幾乎被削成爛鐵，車上2名救護員送醫急救中。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油罐車擦撞救護車後，撞上路樹緩衝才停下。（民眾提供／王文吉台中傳真） 救護車遭油罐車擦撞，猛烈撞擊力道，車頭、擋風玻璃嚴重毀損， 左側車身板金幾乎被削成爛鐵，車上2名救護員送醫急救中。（民眾提供／王文吉台中傳真 台中市大甲區北堤東路12日下午4時許發生油罐車擦撞救護車車禍，救護車車頭全毀，左側車身板金幾乎被削成爛鐵，車上2名救護員 1名昏迷，1名意識清楚，另油罐車司機也受傷送醫，目前警方正在現場處理中。 (中時 ) #救護車 #油罐車 #大甲 #意識 #司機 也許您會感興趣 推薦閱讀 保時捷駕駛突昏迷 撞分隔島亡 04:102020/08/12 社會新聞 悲！台中7旬翁推老伴過馬路被小客車撞飛 共1死1傷 12:362020/08/12 社會 老夫婦大雨誤闖台68 竹東警趕赴救援 16:502020/08/12 社會 屏東民宅夜間大火 59歲中風男逃不出被活活燒死 12:402020/08/12 社會 夢到高人指點吃齋 彩券行才吃3天就開出頭獎 13:482020/08/12 生活 專屬油田女孩的卸妝水 出清彩妝髒污遠離惱人口罩痘 13:482020/08/12 美妝 三峽民宅暗夜大火竄濃煙 男困儲藏室慘成焦屍 07:422020/08/12 社會 中部海線居民罹患BC肝炎率超標 BC肝不理會不治療將成高風險肝硬化患者 06:182020/08/12 生活 北檢法警午休突昏倒 家屬忍痛放棄搶救摘除葉克膜 08:172020/08/12 社會 毒中藥繼續爆！知名康然中醫也捲入 院長10萬交保 12:002020/08/12 社會 社會熱門新聞 陸軍八軍團爆共諜 中校情報官手機拍機密寄金門遭逮 - 社會 充氣娃娃出現神功能 宅男雀躍：不需要女友了 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 太恐怖！台南永康轎車撞機車 21歲女彈飛沖天數公尺 - 社會 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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