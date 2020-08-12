台南174線道北門溪底寮往三寮灣段路旁有類似變電箱設備，被藤蔓纏繞，甚至快攀上路旁電桿，有民眾覺得很像綠巨人浩克的家，相當特別。（莊曜聰攝）

台南市新化區礁坑里一處廢棄透天建物被藤蔓纏繞，景致特別，被網友稱為「綠巨人的家」，吸引民眾前來取景拍照，但因是危樓，已經禁止進入；有民眾在南174線北門路段也看到類似的景致，似乎是變電箱遭藤蔓包圍，已看不出原來景象，另一端還有電線連接著電桿，藤蔓看似就要爬上電桿。

這處迷你版的「綠巨人的家」位於南174線北門段溪底寮往三寮灣方向，就在一處魚塭旁，原有建物被藤蔓植物爬滿，上面還開著無數小花，層層包覆後已經看不清楚內部構造，一旁還有電線連接路旁電線桿，生命力旺盛的藤蔓順著電線纏繞，離電桿愈來愈近。

邱姓民眾說，以往路過時並未特別留意，現在看來感覺頗為奇特，好像裡面住著什麼怪物一樣，由於一旁就是魚塭，加上還有電線，有人猜測可能是變電箱，也有人擔心藤蔓延伸會不會產生危險，如果是公共設施，相關單位應該前來處理，以策安全。

台電人員表示，一般路旁變電箱應不會有電線外露，推測該處可能有支電錶與斷路器，是台電接電給民眾使用，但後來廢棄不用，年久無人清理，才會讓藤蔓纏繞，斷電後安全上應無虞，但會派員到現場了解狀況，必要時會截斷電線，請民眾放心。

(中時 )