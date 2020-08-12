長相清秀的醫師賴祐廷，今天第1天到金峰鄉衛生所上班。（莊哲權攝）

高顏值的卑南族女孩賴祐廷求學期間就有返鄉服務的決心，有鑑於部落族人有酗酒習慣，在專訓時就專攻肝膽腸胃內科，希望能為偏鄉長輩的健康把關，而男友「為愛相隨」，也將於年底到台東馬偕醫院擔任新陳代謝科醫師。

外表清秀的賴祐廷，今第1天到金峰鄉衛生所上班，除了學習系統、熟悉藥物以外，也仔細地為每位病患看診，一個上午看了6名病患，她說，病患都很親切、溫柔，醫病關係良好。

31歲的賴祐廷是台東卑南族人，台東女中畢業以公費生身分進入台北醫學大學，在台南奇美醫院專訓時，因為早有返鄉服務的打算，有鑑於部慢性病患居多，不少人也有酗酒習慣，因此選擇了肝膽腸胃內科，除了是自己的興趣以外，也符合偏鄉需求。

賴祐廷透露，男朋友是台南人，跟她同屆畢業，為自費生，專攻新陳代謝科，也將愛相隨，於12月到台東馬偕醫院服務，等於是「買1送1」。

賴祐廷說，學醫之後才知道台東醫療資源缺乏有多嚴重，在奇美醫院期間，也不乏台東轉診的重症病人，她坦言男友要來台東服務，她的內心也有些掙扎，很感謝願意到偏鄉服務的醫師們。

台東縣衛生局表示，全縣衛生所醫師人力未補足的有達仁鄉、卑南鄉、金峰鄉及綠島鄉，目前有來自台南奇美、北醫、慈濟、長庚等醫學中心4名公費醫師陸續報到，其中3名醫師為台東子弟，而預計10月至達仁鄉衛生所報到的醫師巴霖則為前達仁鄉衛生所退休的巴德雄醫師的兒子，目前僅剩卑南鄉衛生所尚未補足，但較不具急迫性。

(中時 )