明德中學學生到台南大內區的平埔族頭社聚落，幫助偏鄉居民打掃環境。(明德中學提供／林欣儀台中傳真)

幫助學生真正體驗「成年」的意義，台中市明德中學連續3年舉辦2天1夜「成長之旅」活動，今年共計有近600名學生參加，他們頂著酷熱的太陽、接受校方規畫的一連串考驗，2天下來雖然身體很疲憊，但心靈更豐富、且擁有滿滿的感動。

校方指出，2天1夜的成長之旅，延續成長概念，今年帶領學生到台南大內區的平埔族頭社聚落幫偏鄉居民打掃環境，盼他們能貢獻自己的心力。特別的是，受疫情影響，師生們特別戴上口罩、高喊「為了守護彼此，我願意戴口罩」口號，並於活動中自備環保筷、落實環保概念。

此成長活動已連續3年舉辦，第一年選定南投偏鄉原住民部落與精障機構環境整理、第二年則到苗栗塭寮漁港淨灘進行服務學習，今年則到平埔族頭社聚落，校方說，該聚落人口外移嚴重，學生們頂著烈日揮汗打掃，認真的態度還感動了西拉雅族公廨的主委，讓他自掏腰包慰勞學生，讓大家深刻感受到「在付出的過程中，其實獲得更多」。

對於2天1夜的成長活動，張姓學生認為，從中學到很多，更懂得「將爭執和遺憾留在過往，將未來留給與我們並肩作戰的夥伴」；另名就讀觀光科的林姓學生說，在活動中可能有些能力不足的同學做得不是那麼好，但深感「我們應該要去幫助對方，而不是斥責彼此」。

明德中學校長林衍陞勉勵學生，他表示，成年有更多的權利，相對會有更多的義務；對於社會，每個人都有一份責任，作一個被別人需要的人，更是一件幸福的事。

(中時 )