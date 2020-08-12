美國衛生部長阿札爾昨日受訪時表示，他日前拜會總統蔡英時口誤，將「Tsai」總統的發音念錯。但駐德代表謝志偉今(12日)仍在臉書上堅稱，自己聽見Presidency，並開嗆，「英文差不是問題，人品差問題才大」，結果引來網友嘲諷是見笑轉生氣。

日前阿札爾口誤疑雲，引起朝野激烈攻防，謝志偉也在臉書上與網友舌戰，稱他聽到的是Presidency。他今也在臉書上分析，阿札爾部長澄清他日前是「意外發音失誤」（Accidentally mispronounced)，但這證明他本來想説「President Tsai」，發音卻沒發對。

接著，謝志偉又說，阿札爾沒指出他發音「失誤」在哪裡，所以「President Tsai」講成「Presidency」和「President Xi」就都有可能。而他仍對有人質疑他聽到「Presidency」耿耿於懷，並表示他又聽了幾遍，再度確認聽到的就是「Presidency」（既非「President Tsai」，也不是「President Xi」）。

謝志偉指出，「口誤不口誤，不是我的重點，（所以我也不管文法）。」並稱質疑發音問題的人，是見不得台灣好。最後，他還開嗆，「英文差，不是問題。人品差，問題才大。兩者都差，有些人習慣了也沒差。」

網友們則留言回應，「到現在還想用拗下台階」、「上面還一堆硬拗提出問題的人有問題，可悲的台灣」、「發音如何已有當事人部長道歉口誤，人之常情，沒那麼不可原諒，只肯定的知道駐德很閒，没事可幹，而大使功力真有機會，能把死的説活」、「Azar 都承認是發音錯誤，原本也只是個無意的小小口誤，你自己硬坳Presidency，現在見笑轉生氣了嗎？」。

(中時新聞網)