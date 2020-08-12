官田鋼Q2稅後淨損0.17億元 17:312020/08/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盤元大廠官田鋼（2017）Q2稅後淨損為0.17億元，接近去年同期水準，每股稅後淨損為0.05元，累計稅後淨損為0.68億元、年增38.77％，累計每股稅後淨損為0.2元。 (工商 ) #官田鋼 #稅後淨損 #每股 #盤元 #接近 也許您會感興趣 推薦閱讀 盛餘Q2稅後淨損0.23億元 每股稅後淨損0.07元 10:102020/08/12 財經 合併仲琦 明泰Q2營運開紅盤 04:102020/08/12 證券．權證 《業績-電機》捷流閥業Q2獲利創同期高 每股賺2.17元 10:512020/08/12 財經 《觀光股》雲品H1險守獲利 Q3營運回溫在望 10:342020/08/12 財經 FUN暑假 官田遊客中心草地運動會、音樂會熱鬧一夏 09:552020/08/12 旅遊 晶電、隆達 7月營收回神 04:102020/08/12 證券．權證 泰鼎 上半年獲利締新猷 04:102020/08/12 證券．權證 《業績-食品》鮮活Q2每股純益6.26元 創單季歷史新高 16:312020/08/12 財經 疫情衝擊 汽車零件股Q2探底 04:102020/08/12 證券．權證 《電腦設備》WFH帶動顯示器需求爆發 佳世達Q2 EPS0.48元 08:182020/08/12 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 美股恐跌回3月低點？「新債王」再爆驚語 - 財經 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 - 財經 ESG意識抬頭 元大高股息龍頭基金拿下國際機構最高ESG評比 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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