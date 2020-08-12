上緯投控（3708）受到中國大客戶金風出貨恢復成長所致，加上風電相關碳材產品訂單顯著成長，業績持穩推升，第2季獲利季增翻倍，EPS達2.73元；上半年淨利2.95億元，年減29％，EPS為3.22元。

分析師認為，下半年相關訂單不看淡，加上離岸風電業務出售收益有望於第三季根據開發進度認列，預計約進帳2千萬美元，獲利更上層樓。

上緯投控目前營運重心回歸風電樹脂、相關材料供應；事業群包括環保耐蝕材料事業、環保節能材料事業及碳纖事業開發。

伴隨中國主要風電客戶需求增加，上緯天津風電材料、江蘇碳纖複合材料等風電相關樹脂（葉片樹脂）、碳材（預浸布、拉擠碳板）產品出貨提振，7月營收月增4.78％，年成長85.81％，連4個月揚升；前7月營收43.4億元，年增22％。

不過，環保耐蝕樹脂需求受到上半年中國受疫情影響，需求相對壓抑，下半年出貨已略見好轉，惟前7月價格與出貨量均較去年同期衰退。馬來西亞廠初期產能約7千噸，今年還處在試量產階段，前7月營收約2千萬元。

上緯投控與國際風機大廠西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、MHI Vestas簽訂合作供應合約，成為大彰化離岸風電建設啟動後，受惠供應鏈之一。

上緯指出，MHI Vestas風機葉片簽訂合作協議，當中拉擠碳板除通過國際風機大廠認證並取得訂單；去年下半年拉擠碳板用於風電葉片大樑已小量出貨，預計今年將會大幅增加。另會與大陸主要風機廠確立合作項目。

(工商 )