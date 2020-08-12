暑假即將結束，面對即將到來的9月開學季，不少父母還在為籌措孩子的學雜費煩惱，尤其是家中有就讀私校或大學技院的孩子。根據教育部108學年度統計資料顯示，公立大學平均一年學雜費約5萬8,728元，私立則為10萬9,944元，對於一般家庭而言是筆不小的支出。元大人壽表示，對於有短期資金急需的保戶，不妨動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，只要符合申貸條件，手續簡單、撥款速度快，可即時紓解學費壓力。

相較其他借錢管道，保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、隨借隨還、彈性運用等六大優點，且壽險公司提供多元管道讓保戶申貸，如，臨櫃辦理、透過保險業務員、郵寄或傳真辦理，甚至上網到壽險公司企業網站申請亦可。但並非每張保單都可以申請保單借款，元大人壽表示，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）方能辦理，且保險單借款合約書需經要保人及被保險人親筆簽名同意等，但由於各家壽險公司保單借款規定有所不同，申請保單借款前務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定。保單借款雖然方便快速，可應短期資金之急需，但元大人壽提醒保戶，保險的本質是保障，保單借款時要特別注意利息計算方式及償還辦法，以避免原本規劃的保險保障受到影響。此外，保單借款只能短期應急，不應被視為理財工具，若利用保單借款來新購保單或投資其它理財工具都可能對保險的原有功能產生影響，造成保單權益受損，成為風險缺口，不可不慎。

因應新冠肺炎疫情，力挺紓困、減輕保戶負擔，元大人壽自7月1日至9月30日推出「保單借款利率調降紓困專案」，針對受疫情影響之保戶與特定對象提供6個月期間、調降保單借款利率優惠（借款利率為現行適用之保單借款利率減碼0.5％，且無下限利率限制），實質提供保戶紓困協助，共度難關。

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