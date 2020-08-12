英國《金融時報》網站日前刊登一篇觀點文章說，美國科技行業對大陸的依賴程度被大大低估。陸美兩個技術大國聯繫緊密，雙方一旦脫鉤，將給數百家美國科技公司帶來沉重經濟打擊。

據文章介紹，蘋果公司已接近成為全球第一家市值2兆美元的公司，而它依賴大陸作為生產基地，該公司2700億美元年銷售額中五分之一來自大陸。蘋果產品是很多西方國家用戶的常用設備，大陸同時也是它獲取新客戶的重要市場。蘋果公司執行長庫克近期指出，在大陸，購買蘋果電腦的消費者中四分之三是首次購買，購買iPad的人中三分之二是第一次購買。

文章還指出，其他企業對大陸的依賴性更大。比如5家美國晶片企業：輝達、德州儀器公司、高通、英特爾、博通，每家企業市值都超過1000億美元，它們銷售額的25%至50%來自大陸。

文章說，這種互相依存不僅體現在深度，還有廣度。回顧一下近期各公司發佈的最新財報就會發現，大量美國科技公司高層都在強調其公司在大陸的優勢。

美國遊戲開發商2K Sports與Visual Concepts軟體公司推出的籃球類電子遊戲NBA2K Online已在大陸吸引了5000萬註冊用戶，IPG光子公司向大陸工廠出售了大量雷射設備，佔其銷售總額的49%。

(中時新聞網)