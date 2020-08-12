韓國慶尚南道金海市一處倉庫今天接近中午時傳出火警，大火延燒4個小時仍未撲滅，導致2名工廠相關人員及3名消防人員送醫。

韓聯社報導，發生火警的倉庫中存放400多桶200公升裝的潤滑油添加劑，韓國時間今天上午11時38分後大火延燒至少4個小時，期間仍能持續聽見震耳欲聾的油桶爆炸聲。

火勢延燒快速，消防當局獲報趕往現場的20多分鐘期間，240平方公尺面積的起火倉庫就已完全被火舌吞噬，連同旁邊共4棟、1386平方公尺面積的倉庫都無一倖免。

1名工廠相關人員2度燒傷，1人出現過度換氣症狀，與其他3名在救災過程中虛脫的消防人員都已送醫治療。

消防當局共派出320多名人力，以及55台抽水機、水車等裝備，但因存放在倉庫內的大量油桶接連爆炸，加上消防直升機因天候因素必須撤退，預期還要花費不少時間才能完全控制火勢。

當地因目擊濃密黑煙而陷入驚慌的居民，已在消防當局引導下前往安全地點避難，金海市廳也向市民傳送簡訊說明火災狀況。

(中央社)