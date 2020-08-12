統一(1216)上半年營收2187億3754萬2000元，營業毛利759億1578萬4000元，毛利率34.71%，營業淨利156億8954萬4000元，營益率7.17%，稅前盈餘197億6743萬1000元，本期淨利155億5232萬7000元，合併稅後盈餘108億3567萬9000元，EPS 1.91元。

統一指出，是本業滿足市場民生需求，獲利穩定，但部份轉投資仍受新冠狀肺炎疫情而影響獲利，因此上半年歸屬母公司本期淨利108.36億元，較去年同期衰退1.9%，EPS為1.91元，較去年同期1.94元減少0.03元。

依統一主要轉投資獲利觀察，統一中控本期淨利10.65億元人民幣，較去年同期成長6.8%，主因是在秉持健康操作、優化產品新鮮度管理的政策基礎上，加大品牌宣傳力度，順應消費者生活型態與市場環境變化，適時調整銷售方案與產品供需，致本期淨利較去年同期成長。

而在統一超方面，因係上半年本業營收及營運獲利穩健成長，但因海外轉投資事業菲律賓7-ELEVEN等配合當地政府新冠狀肺炎封城影響獲利，本期淨利50.92億元，較去年同期減少4.06億元，衰退7.4%。

另外，統一實因受新冠狀肺炎疫情影響飲料包裝業務及鐵產品營收及毛利減少，本期淨利2.55億元，較去年同期減少1.93億元，衰退43.1%。台灣神隆則因學名藥用原料藥及新藥委託製造之營收及毛利增加，本期淨利1.97億元，較去年同期增加0.62億元，成長45.6%。

(時報資訊)