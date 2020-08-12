日系迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）預計9月中旬轉上櫃掛牌，雖受新冠肺炎疫情影響，上半年營運轉虧，但目前營運狀況已逐步恢復，後續仍將續以每年新展5～10家店速度展店，目標3年內自目前的27家拓展至50家，並插旗中國、東南亞等海外市場。

日本Kura Sushi於2014年在台成立子公司「台灣藏壽司」，同年開出在台首店，2016年起展店加速，去年6月更名「亞洲藏壽司」，並於6月28日登錄興櫃交易。目前實收資本額3.78億元，預計現增發行新股7107張，上櫃後資本額將增至約4.49億元。

亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示，台灣在2011年東日本大震災中捐助相當多捐款，使當時社長相當感激。2012年經濟部赴日本藏壽司本部訪問，隨即評估來台展店可能性，2014年來台設立子公司，並規畫以台灣為據點、進軍其他亞洲國家發展。

亞洲藏壽司2019年展店6家，帶動合併營收創19.26億元新高，年增34.15％，但因開店投資成本較高、初期認列費用較多，毛利率41.7％、營益率6.05％雙降至近3年低點，不過，稅後淨利0.88億元，雖年減17.22％，仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）2.47元。

西川健太郎認為，台灣消費者對日式餐飲接受度高，且壽司文化在台灣有非常久的淵源，帶動日式迴轉壽司產業在台快速發展。與競爭對手相比，公司最早來台布局、拓展相對完整，且有許多取得專利的獨特系統，可引起話題、且不容易被模仿，未來將持續加強行銷。

雖然今年營運遭逢疫情逆風，致使上半年營運轉虧，亞洲藏壽司加速展店腳步未停歇，首季開出三重捷運路店、高雄草衙道店，6～8月每月陸續開出竹北文興店、宜蘭新月店、新莊宏匯店，合計已新展5家店，將全台門市拓增至27家。

西川健太郎表示，未來將持續擴大在台服務範圍、加速拓展品牌能見度，維持每年開設5～10間新店的展店步調，預期今年可達30家，目標3年內將全台門市拓增至50家以上，並進軍海外插旗中國、東南亞等海外市場，達成長期在亞洲地區達200家店目標。

亞洲藏壽司董事會去年8月設立香港子公司、今年進一步轉投資設立上海孫公司。西川健太郎表示，原先規畫前往中國展店，但目前因疫情造成市場變化劇烈而暫緩計畫，具體時程仍在評估中，希望3年內可開出海外首店。

(時報資訊)