三陽工業(2206)旗下汽車事業下半年推新車搶攻旺季市場，南陽實業代理的HYUNDAI全新國產都會小休旅The All-New VENUE，自6月10日公布預售價67.9萬元起開賣，截至8月10日預售已突破600台，超越原訂上市前500台的目標。

南陽實業表示，The All-New VENUE於7月每個周末的品牌全國巡迴展中快閃亮相，搶眼外型加上越級主被動安全規格，引爆首購族青年的購車潮。

根據訂單分析，有69%車主喜愛時尚外型設計，58%車主選擇VENUE的高C/P值的主被動安全配備以及62%高剛性車體安全防護，年齡層介於18-39歲間的小家庭夫妻、女性頂客族與首購族群占高比例。

目前預售訂單中，VENUE出色外型為火熱話題，Two-tone雙色比例高達62%，尤其是藍白配色售訂率最高；銷售成績超乎預期，有望在9月正式上市突破700台訂單的成績。

The All-New VENUE即將於9月10日正式上市，單色售價兩款各為67.9萬元、71.9萬元，雙色車款為72.9萬元、76.9萬元，現在預購加送價值12000元好禮，包括熱門Qi無線充電器、專屬避光墊等。

(時報資訊)