大同(2371)市場派欣同和新大同下午發布共同聲明，該市場派表示，很感謝經濟部准予新大同、欣同的申請，由我們來召開大同股東臨時會全面改選董事；這是匡正大同630違法股東會亂象的救濟方法，也是公司法3%股東召開股臨會及公司治理、股東行動主義的實踐，再次感謝主管機關經濟部及金管會的果決。

欣同和新大同市場派表示，這是責任，也是壓力！我們會稟著公平、公正、公開的原則，在主管機關、股東及社會大眾堅督下，辦好這場股臨會，所有股東的權利都會被平等對待，一股一權、股東平等原則會在這次股臨會中落實，請各位股東安心！我們也會尋求另組申請人羅得、三雅、競殿的支持及協助，擴大參與，讓這場大家期盼已久的股臨會更加完善。

至於其他事宜，欣同和新大同市場派將在收到經濟部正式公文，與股務代理機構、律師討論後再向主管機關、股東及社會大眾報告進一步的作業時程。

另外，因為股票被處分「全額交割」、外資大賣，股價重挫所造成股東的重大損失；欣同和新大同市場派沉痛的呼籲投保中心盡快代表所有股東包括外資股東，向林郭文艷女士及參與630違法股東會的董事、法務長暨公司治理主管、財務長等人求償，不能容許經營者以損害股東權益的方式來作為保衛、爭奪經營權的手段。

(時報資訊)