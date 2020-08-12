◎小明回台再放寬 明起6歲以下陸籍子女可入境

繼上個月開放2歲以下小小明回台後，中央流行疫情指揮中心今宣布，明天(13日）凌晨零時起，開放2至6歲(含)以下持居留證的陸籍子女申請入境，意即6歲以下小明都可以回台了。但6歲以上的小明們仍無法返台就學。

◎又是菲律賓！今我國境外移入確診再加1例

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為50多歲男性(案481)，其於今(2020)年6月26日赴菲律賓出差，8月10日返國。

◎越南短期商務入境檢疫增至7天

衛福部長陳時中今（12）日表示，越南近期發生本土疫情，以「峴港市」為流行中心，目前越南全國累計15個一級行政區報告關聯病例，且部分地區已發生次波感染。考量該國疫情持續，該國原本被列在「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」其中的「低感染風險國家」，即日起將調整為「中低感染風險國家」，入境後的居家檢疫時間將由5天增至7天。

◎硝酸銨引爆黎巴嫩 台灣3大港有53貨櫃！台中最多

黎巴嫩貝魯特港區8月4日發生大爆炸，造成數千人死傷、30萬人流離失所，震驚國際，各國紛紛調查港口危險物品存放狀況。台灣港務公司今也公布各港口的硝酸銨存量，總計53個硝酸銨貨櫃分別置於基隆、台中及高雄港。

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(中時新聞網)