為保障民眾居家安寧，管制高噪音車輛擾寧問題，環保署規劃新增機動車輛行駛時噪音管制措施，新增聲音照相科技執法措施，未來可讓地方環保單位加強管制高噪音車輛，基於「抓吵」的精神，只要車主沒有不當操作駕駛或不當改裝，就不會有超標被罰疑慮。

環保署官員今(12)日表示，日前8月3日預告「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」修正草案，採用類似車輛測速照相原理，另外針對近期各界關切本次新增措施是否影響民眾行駛道路權益、儀器準確度及是否易遭環境背景噪音干擾等問題做進一步說明。

環保署官員指出，為擬定未來管制音量值，近年全台陳情案件主要集中於鄰近民眾住宅之市區道路，在道路速限介於30-70公里的路段中，低於速限50公里的道路佔約84％，並彙整近年各廠牌車輛審驗測試數據，顯示在全油門狀態下，50公里速度時皆未超過86分貝；50至70公里時未超過90分貝。故定訂將來車道速限50公里以下路段分貝數不得超過86分貝，速限50到70公里路段分貝不得超過90，否則將開罰新台幣1800元至3600元罰鍰。

官員進一步指出，聲音照相科技執法設備作為裁處舉證，皆需經過第三方認證並校正，符合規範始得做為裁處執法工具，環保署也已規範量測過程需持續紀錄背景噪音，針對量測結果會進行背景修正程序，明確釐清實際噪音源貢獻量，確保被量測對象之權益，也強調只要車主無「不當操作駕駛或不當改裝」，就不用擔心被罰。

另本次修法草案預告期間至今年9月4日止，歡迎各界提供相關意見，環保署將廣納相關意見，審慎評估修正草案內容。

(中時 )