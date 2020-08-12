擁有百年歷史的開南商工將更名為「開南學校財團法人台北市開南高級中等學校」，並在13日舉辦揭牌儀式，更名後將落實「開南學園」的終極目標，實現從小學到大學16年一貫的完整教育理念。開南商工表示，109學年度第1學期就會新增高中部、國中部和國小部，讓學生有更多元的選擇。

台北市開南商工是全台灣第一所私立職業學校，回顧過去的改變，歷經了「台灣商工學校」、「私立開南工業學校」、「私立開南商業學校」幾個階段的蛻變，都是順應時代的改變，這次因應「高級中等教育法」，更名為「開南學校財團法人台北市開南高級中等學校」，將培育更多優秀的商業人才。

開南高級中等學校表示，109學年度開始將積極發展高中部、國中部和國小部，8月13日也是開南商工創校百年最關鍵的轉型階段，將延續開南傳統核心精神，再創第2個百年奇蹟。

校方指出，學校從日治時代就傳承下來，盼能完成「學園」的目標，在新學期將邁向一大步，而國中和國小部的「制服」部分也會有區別，但學校主要是新增學制，實現從小學到大學16年一貫的完整教育理想。

(中時 )