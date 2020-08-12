北市議員徐巧芯、李明賢、戴錫欽今舉行記者會。（譚宇哲攝）

內政部國家住宅及都市更新中心今年初規畫在北市新建松山區延吉、內湖區東湖2座社會住宅，但因影響當地綠地及交通，缺乏相關評估及配套，日前舉行的地方說明會上遭民眾強烈反彈，住都中心允諾，會納入地方意見，在都市開發審議前完成交通影響評估，並暫緩原訂10月的開發期程。

北市議員徐巧芯、李明賢、戴錫欽今舉行記者會，徐巧芯指出，住都中心松山社住預定地現為松山區幸福農場，早期為眷村地區，後來經政戰局轉借給北市府作為公園綠地使用，東湖社宅預定地現則是大型平面停車場。

徐巧芯批評，蔡英文總統2016年競選總統時，曾提出8年20萬戶社住政見，蔡政府為了趕進度，不顧市民意見與反對，要強制收掉松山區復建里的「幸福農場」，還要在交通已經相當雍塞的東湖地區蓋社宅，社宅應是中央與地方共同協調，但中央的選址完全忽視地方需求。

李明賢表示，過去北市社宅皆依規定完成交通影響評估，但內政部次長花敬群日前卻在地方說明會中聲稱蓋社宅要解決交通問題是「天方夜譚」，態度傲慢，無視地方需求。

戴錫欽說，台北市民不反對社宅政策，住都中心舉辦地方說明會應妥善說明選址標準、專業評估結果，交通影響評估到底合不合合格？綠地要不要保存？不然說明會僅淪為「過場」性質，北市府也應提供專業意見。

住都中心延吉社宅規畫師李映瑤表示，會依地方意見研擬相關策略，都審時也會提送交通影響評估；住都中心東湖社宅規畫師李樂嘉剛表示，會持續與在地溝通，做好相關評估，並暫緩原訂10月的開發期程。

(中時 )