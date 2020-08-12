趙文卓、毛林林、釋小龍、寇家瑞等主演武打動作大戲《大俠霍元甲》，劇中趙文卓飾演的霍元甲，他父親、兄長、徒弟都遭仇家鷹四殺死，忍無可忍率領徒弟在雪夜突襲鷹四巢穴，展開復仇。釋小龍飾演的陳真重磅出場，其首任師父梁小龍昔日為鷹派，他要為鷹四報仇，出場即喊「要打死霍元甲」，更擺擂台高調揚言「踢館精武門」。

久違拍攝劇集，釋小龍認為《大俠霍元甲》故事劇本很好，讓他很想嘗試這個角色，「就是想演一個讓人不太喜歡的陳真，他一定是有缺點，有缺點才能夠成長、改變，和霍元甲的感情才能真實的建立，我覺得這才是好看的。」

兩代陳真同框出場，釋小龍飾演少年陳真，而陳真師父孫無疾正是梁小龍所飾演，家喻戶曉梁小龍因周星馳電影《功夫》飾演火雲邪神再次翻紅，梁小龍曾飾演過多次陳真，老陳真帶小陳真，釋小龍形容：「我想把現階段的陳真演好，讓他也能夠認可，無論是動作、武戲，非常珍惜這種機會。」

陳真並非真實人物，釋小龍為角色做很多功課，「我把戲裡的陳真塑造的更真實、與過去不同，像是一些表情都是看你非常不屑，覺得自己是最厲害、瞧不起別人的那種感覺」，這次更為自己的表演打了高達9分的成績（滿分10分），也透露最滿意是文戲的部分。

首次與趙文卓合作，釋小龍透露自己和趙文卓一樣不太愛說話，有朋友搞笑說「你跟卓哥一塊拍戲，豈不得悶死啊」，不過釋小龍透露趙文卓很照顧他，私下會交流拳術，有次要拍淋雨戲，趙文卓怕他生病，提前幫他準備維生素，開拍前叮嚀他吃下，讓他覺得很暖心。

而劇中和趙文卓打戲多，釋小龍爆料導演很壞「明明可以過，導演就是要我跟卓哥再拍兩三次，結果一打就是七八次，每一次都是十來招，而且都還拿兵器」，原來是導演看兩個武打明星打得過癮，他看得也過癮，因此想拍得更好。《大俠霍元甲》每晚19點30分愛奇藝台灣站獨家播出。

釋小龍首次與趙文卓（圖）合作。（愛奇藝台灣站提供）

兩代陳真同框，釋小龍珍惜機會想讓梁小龍認可。（愛奇藝台灣站提供）

梁小龍飾演釋小龍師父，過去曾飾演多次陳真。（愛奇藝台灣站提供）

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