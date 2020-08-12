成為英雄不必非得要非常壯大才行！一隻吉娃娃和澳洲梗犬混種的狗兒「布布」（Bubu），在主人中風癱瘓時，就成為英雄及時救他一命！

根據《JDNEWS》報導，一名居住在北卡羅萊納州東方鎮維特克溪游艇業主協會的一艘游艇的88歲男子鲁迪˙阿姆斯特朗（Rudy Armstrong），平時自稱為「隱士」，多數時間都待在家中，和自己養的狗「布布」（Bubu）一起看電視，布布是他在1年半前從紐約朋友那裡獲得的。

魯迪回憶起遇到布布的情況，「她當時才6週大，那晚我們迅速建立起感情，自那時起，她就和我一起睡了」。魯迪將布布視為他最好的朋友，「我們聊天、玩耍，布布喜歡看電視，最喜歡的節目是『聖地牙哥動物園的野外行走』」。

布布在關鍵時刻聽懂人話，救了主人一命。（圖／翻攝自《JDNEWS》）

8月2日早上起床時，魯迪發現自己的腳「有些問題」，但他並不以為意，坐在椅子上喝了杯咖啡，後來午餐過後他發現自己的手腳都癱瘓了，於是叫來布布，將手放到她的頭上，「我以前從來沒有講過這種狗語，但我告訴她我有麻煩了，讓她去找碼頭主人金˙維特克（Kim Whittaker）」。

金回憶起當時，當布布跑到她面前時，她問「妳爸爸在哪裡？」布布卻躺下來，對她而言這是不尋常的。金立刻跑到魯迪的船上找到他，叫了救護車將他送醫治療。

魯迪目前正在逐漸康復中，金在他不在時，代為照顧布布，也抱著她去探望魯迪。布布迅速地跑到魯迪懷中，2人激動且幸福地重逢，魯迪表示「除了1年前住院過1次以外，我們從未分開過。」金則說，布布是一隻非常聰明的狗。

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(中時新聞網)