藝FUN券7月22日開放使用，文化部長李永得表示，截至昨(11)日，藝FUN券消費總金額已達3.2億，消費者使用率最高的產業排序分別為出版業、電影院及表演藝術團隊。至於專為65歲以上、18歲以下及身心障礙民眾推出的藝FUN券2.0何時推出，他回應，預估將在8月底開放。

李永得表示，藝FUN券2.0面額也是600元，採紙本方式領取，但不會特別另外印製票券，而是與四大超商合作，依循領口罩模式，民眾只要持證件到超商領取即可。藝FUN券2.0限量60萬份，投入預算約3.6億，若登記領取的民眾超過60萬人，同樣採抽籤方式決定得主。

李永得表示，藝FUN券2.0有限定使用族群，只要是有領到第一波藝FUN券的民眾，皆不能領取藝FUN券2.0。藝FUN券2.0開放註冊時間目前預估在8月，使用期限可到明年1月至2月間，詳細註冊方式、使用期限會再公布。

面對疫情衝擊藝文產業，李永得表示，除藝FUN券2.0外，文化部也預估將投入1億，邀請不同表藝團隊接連舉辦各地大型演出，讓因疫情而苦無收入的團隊擁有更多表演機會。

至於大型演出的表演團隊如何選定，李永得表示，可能會採評選方式，請表藝團隊各自提案投件，目前要擬定實施辦法，預估明年6月前會推出系列大型演出。面對評選機制可能引來外界批評不公平，他坦言，擬定政策很難顧及每一方都公平，天下沒有百分之一百公平的事情。

李永得也提及，文化部日前向行政院申請紓困3.0方案，並未通過，後續將以振興藝文產業方案為主。

(中時 )