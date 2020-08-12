人稱「東區羅姐」的羅霈穎，於3日晚間猝逝，享年59歲，震驚整個娛樂圈。羅個性直率火辣，也結交不少好友，她生前常上「康熙來了」，和許多來賓的互動也非常有趣，《中時新聞網》整理出，她在節目中暢聊自己的夜生活經典回顧。

羅霈穎上康熙爆夜店嗨玩3原因！和小S火辣尬舞

一開場羅霈穎就與主持人小Ｓ比拚舞技，讓蔡康永不禁瘋狂讚嘆羅霈穎的舞姿比小Ｓ還要年輕，身穿迷你黑短裙的她，展露身材就是她去夜店的主要風格。而羅姐在節目中提到，去夜店的主旨其實不是勾引男人，她表示，去夜店有很多目的，第一主要是想展現數十年如一日、凹凸有致的身材，而最能突顯這個優勢的地方就是舞池，講到這裡Keyboard老師突然現場彈奏起音樂，讓羅霈穎直喊「老師你的音樂真的很土，請你不要彈。」雖然嘴上不饒人，但羅姐馬上跟著音樂擺動身軀，和主持人小S直接尬起舞來，逗得現場來賓哈哈大笑。

羅姐嗨玩夜店三大原因曝光（圖/報系資料照）

而她也分享，其實跑夜店是有分階段性的，譬如晚上八、九點的時候就是先去Lounge Bar坐一下聊聊天，等到時間差不多了，才會去到真正跳舞的地方。對於到夜店是否會擔心超齡問題，羅姐驕傲的表示，自己還會被人家擔心年齡不夠，要求出示證件，並自豪的說，因為自己穿著都很時髦，所以去國外Club是可以不用排隊，不用買票直接入場。

錄影現場，羅姐也直接分享自己私下常去夜店會玩的超High遊戲，面對主持人提問，如果邀約對方一起玩，但對方卻不願意的話怎麼辦？羅霈穎直接掛保證「基本上我親自出馬，絕對不會失敗，因為沒有我搞不定的。」此話一出，讓現場所有來賓一陣驚呼。

(中時新聞網)