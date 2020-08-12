行政院發言人丁怡銘：政院機要仍有6名缺額 21:562020/08/12 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丁怡銘指政院機要未補滿。(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院長陳菊任命5名機要，引發外界「提好提滿」質疑，行政院發言人丁怡銘今天表示，政院依有10名機要預算員額，但目前只用4人，還有6名缺額，與監院情況不同。 丁怡銘說，原政務顧問黃致達在轉任政務委員後，遺缺並未補實，而他自已原先是簡任祕書，轉任發言人後，遺缺也沒有補。 其他像是行政院副院長沈榮津、行政院祕書長李孟諺等人，都是文官出身，未任用機要求，所以政院機要仍有6名缺額，與監院情況不同。 (中時 ) #行政院 #機要 #丁怡銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨：陳菊滿聘5機要足證不適任 須交代花多少公帑 11:512020/08/12 政治 綠營狠遭兩件事打臉 柯志恩：兩巴掌還真響亮 15:352020/08/12 政治 綠轟馬「首戰即終戰」 羅智強嗆：莫非馮世寬、嚴德發投共？ 16:442020/08/12 政治 念完哈佛再拉琴 詹曉盷斜槓人生 04:102020/08/12 藝文副刊 陳菊聘5前市府人員當機要 李彥秀酸：像極了愛情 10:162020/08/12 政治 國民黨民調 62％民眾反政府洗腦 04:102020/08/12 政治要聞 千億殺機1／爭搶核一廠除役工程 天道盟設局狠砍包商阻投標 07:312020/08/12 社會 徐永明爆向林佳龍借貸 蘇貞昌：純屬傳言 尊重司法調查 13:492020/08/12 政治 蘇志強涉賄 二審判3年4月 04:102020/08/12 地方新聞 創新高 北市府5年8958人離職 04:102020/08/12 地方新聞 政治熱門新聞 不是選總統 朱立倫下一步令人震驚 - 政治 美國大選拜登副手不簡單？蔡正元爆：她背景驚人 - 政治 韓國瑜默默做事？林佳新PO高雄最新數據：不說太多 - 政治 綠營狠遭兩件事打臉 柯志恩：兩巴掌還真響亮 - 政治 阿札爾的誠實讓很多人臉綠了！陳學聖點名「他」最綠 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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