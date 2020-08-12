監察院長陳菊任命5名機要，引發外界「提好提滿」質疑，行政院發言人丁怡銘今天表示，政院依有10名機要預算員額，但目前只用4人，還有6名缺額，與監院情況不同。

丁怡銘說，原政務顧問黃致達在轉任政務委員後，遺缺並未補實，而他自已原先是簡任祕書，轉任發言人後，遺缺也沒有補。

其他像是行政院副院長沈榮津、行政院祕書長李孟諺等人，都是文官出身，未任用機要求，所以政院機要仍有6名缺額，與監院情況不同。

(中時 )