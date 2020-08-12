台南市新營區的君館商務旅店是在地老牌旅館，柳營奇美醫院在此成立「奇憶學堂」，是全台首個在旅館成立的失智長者服務據點，課程結合當下情境，老人家學著當個「旅店主人」。（莊曜聰攝）

新營區是台南溪北人口最多的行政區，隨著高齡化社會來臨，當地失智人口數目也攀升，柳營奇美醫院尋覓地點設置失智長者關懷據點，選上在地老牌旅館君館商旅，業者發揮愛心，配合課程進行提供協助，將租金回饋給老人家，這也是全台首個設在旅館的失智長者據點。

柳營奇美醫院成立失智共照中心，結合個案管理師、護理師、藥師、職能治療師、心理師、營養師、社工師、居家醫療與長照居家服務等組成服務團隊，在溪北地區設置失智社區服務據點「奇憶學堂」，透過促進認知、音樂、藝術創作、運動、頭腦體操等動、靜態課程，讓老人家延緩失能症狀。

柳營奇美醫院院長黃順賢說，台灣社會人口老化，相對的失智人數也逐年攀升，為讓失智長者有優質的活動空間，院方結合社區資源，並與新營老字號旅館異業結盟，希望長者重拾社會參與的信心與價值。

君館商務旅店位於新營市區，交通方便，近年來多做為各級體育賽事的選手村使用，平時則接待商務客及團客，業者柯玉慈說，與柳奇經過1個月時間準備，利用餐廳後方空間，安排懷舊、藝術創作、園藝、音樂輔療、體能訓練等課程，老人家扮演「旅館主人」角色，從互動中達到延緩老化及失智症狀的效果，也盡到企業的社會責任。

12日的揭牌儀式，包括柳營奇美醫院院長黃順賢、南市府社會局長陳榮枝、君館董事長蔡維澤等各界人士都到場參與。

(中時 )