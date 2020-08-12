一名在新北市某國中裡合作社任職的林姓男子，兩年前對一名前來買東西的12歲國中少女襲胸猥褻得逞，林男第一次先將少女騙進櫃台襲胸，幾天後同地點，林男再度對少女下手，這次更誇張直接掀開衣服狂吸，造成女學生身心受創，而林男也依猥褻罪，被判1年2月徒刑。

2018年12月，林男當時正在國中合作社裡顧店，一名穿著運動服的女學生到店裡消費，林男一看「凍不住」，先將女學生騙到後方櫃台，接著問說「我可以摸你嗎」，未等女學生反應過來，林男直接伸手進女學生衣服裡摸胸部，由於偷襲行為太突然，女學生當下根本無法反抗。

過了幾天後，女學生再次到合作社買東西，這次林男直接將女學生上衣掀起來，不僅摸胸、甚至用嘴巴吸吮，女學生表示當時根本來不及閃躲，加上怕自己打不過他，所以也不敢制止對方的行為。

法官審理此案時，林男辯稱不知道女學生未滿14歲，但女學生反駁當下有表示自己未滿13歲，對方不可能不知道，且林男在學校合作社上班，理論上應當清楚學生制服上學號代表的年紀，雖然偵辦過程中，並沒有發現女學生被強迫的證據，但檢方認為少女的年紀判斷，不足以分辨好壞，最後法官依2次侵犯未滿14歲少女猥褻罪，判林男10月、及11月徒刑，應合併執行1年2月，全案還可上訴。

(中時新聞網)