米津玄師登《要塞英雄》虛擬開唱。（Sony Music提供）

米津玄師第5張專輯《STRAY SHEEP迷途之羊》登上紐約第五大道。（Sony Music提供）

日本歌手米津玄師上周帶著新專輯《STRAY SHEEP迷途之羊》在線上遊戲《要塞英雄》虛擬開唱，成為第1個登上該遊戲的亞洲歌手，表演期間他的名字瞬間登上推特世界熱搜榜第1名，席捲全日本的米津旋風正式往世界邁進。

8月5日米津玄師發行了第5張專輯《STRAY SHEEP迷途之羊》，實體專輯在日本於發售前日就達到出貨百萬張，同時釋出的新歌〈康帕內拉〉音樂錄影帶也在1周內衝破600萬次點閱率，數位成績也橫掃各國iTunes榜單，推出即在30多個國家的日語榜上空降冠軍，於22個國家的所有音樂類型榜上攻下了前20名，其中更在6個國家拿下第1名的傲人成績。

根據Billboard Japan提供的數據，《STRAY SHEEP迷途之羊》的實體專輯在發行的首3天內就已賣出超過50萬張，這個數字是自2008年開始統計CD銷量以來，史上最高的男性歌手首周銷量，發行首周，該專輯也已突破88萬張銷量的驚人數字。

而多才多藝的米津玄師更是馬不停蹄再度跨界和UNIQLO合作，推出親自設計的插圖T-shirt，目前商品限定在美國和加拿大的部分UNIQLO商店以及線上商店購買，為了慶祝這個好消息，米津玄師為新專輯繪製的封面目前正在UNIQLO的紐約第五大道旗艦店面展出。

(中時 )