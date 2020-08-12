壹傳媒黎智英香港警方以違反國安法罪名逮捕後，於8 月12日凌晨獲保釋候查，中午即前往壹傳媒大樓，他在進入大樓時說：「還好沒有被整到去大陸」，隨後在對壹傳媒員工談話時表示，他不畏惡勢力，也不擔心個人安危，「蘋果一定會撐下去」。

黎智英於8月10日被香港警察國安處拘捕，12日凌晨獲准保釋，中午12時許首次外出，離開位於何文田寓所，前往將軍澳壹傳媒大樓。他在進入大樓時說，「好彩無被佢(執法部門)整到上大陸」，同樣獲保釋的壹傳媒行政總裁張劍虹亦於今早11時許返回壹傳媒大樓。

香港《蘋果日報》網站指出，黎智英中午12時恢復上班，返回蘋果大樓，員工送上鮮花歡迎。期間他發表簡短談話表示，不畏惡勢力，「蘋果一定撐落（下）去」，他也不擔心個人安危。

今年已72歲的黎智英與其2名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光；另包括身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤，前日被香港警方逮捕。大部分被捕人士遭扣查近40小時後，於昨晚(11日)陸續獲准保釋。

其中黎智英於12日凌晨離開警署，以50萬港元保釋外出，且被凍結半億港元資產。其他人皆以10萬至20萬港元獲保釋，周庭、李宇軒及李宗澤等人則被要求交出旅遊證件。

據《東網》指出，黎智英等人涉嫌利用外國戶口，以財政資助一個名為「我要攬炒」組織，該組織涉嫌積極要求外國及國際組織制裁及封鎖香港，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；黎智英等傳媒高層則涉串謀欺詐，以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利。警方前日到將軍澳壹傳媒大樓搜查，歷時近5小時，檢約25箱證物。

報導說，香港警方依據《香港國安法》向裁判官申請限制上述各人出境，為期6個月。

(中時新聞網)