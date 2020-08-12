螺絲大廠世豐(2065)今日舉辦2020年第一次股東臨時會，會中承認並通過盈餘分配修正案，決議配發每股5元股利，其中包括現金股利3元、資本公積轉增資配股1元、盈餘轉增資配股1元，依8月12日收盤價56元計算，現金殖利率達5.36%。

世豐原本決議配息3元及配股1元，共配發4元股利，今日股臨會通過盈餘修正案，改配發5元股利。

展望第三季，世豐看好目前客戶拉貨力道有望隨著回補庫存、終端居家裝修需求提升，並持續積極深化美洲、歐洲與亞洲等地區接單表現，目前整體訂單能見度保持3個月水準。

另一方面，國際通路客戶在多策略思考下轉移訂單產地、或高客製化產品需求提升，世豐以一條龍製程可因應客製化產品研發、保持良好產品品質、成本費用控管及訂單出貨交期，有助於創造世豐良好接單環境，可望帶動未來整體營運更上層樓。

世豐表示，公司致力朝高附加價值產品及服務，深化與客戶合作研發新款螺絲產品，持續進行各國產品認證，以及強化智能化服務以提升客戶滿意與黏著度，同步強化生產自動化與供應鏈管理，並規畫於今年底完善長尺寸螺絲產品自動化生產製程，以有助於提升生產良率及效率，穩步擴大整體營收規模及獲利表現精進。

(時報資訊)