關貿(6183)今天舉行法人說明會，該公司今年上半年稅後淨利1.24億元，年減14.7％，主要擔任口罩國家隊、振興券後面的無名英雄，先期投入人力及設備建置，7月起將陸續完成認列，下半年營運看俏，全年營收及獲利可望繼去年後，再拚歷史新高。

董事長許建隆表示，關貿4年前進行轉型計畫，每年營運維持10％成長，是少見的資訊服務公司。公司沒有負債只有現金，北中南營業據點都是自有資產，體質相當穩健，今年持續購置不動產，部分自有資產甚至出租，並擴增到台中，培育人才。

許建隆指出，去年訂定C領域服務為重要發展目標，關貿已經打造許多相關服務，包含EZWay報關委任實名制、電子發票兌獎服務、外籍旅客e化退稅加值服務、行動投保服務及醫療行動支付服務，未來將持續拓展C服務外，也計畫創造C領域服務生態系，以求服務多元化。

關貿近年來轉骨，從原本B2B業務的發展重點，2016年公司轉型朝B2C發展，營收及獲利逐步成長，營收從2016年的12.48億元成長至2019年的17.25億元，每股盈餘也從2016年的1.37元到2019年的1.96元，2019年營收及獲利創下歷年新高。

今年上半年關貿擔任防疫振興國家隊，負責口罩預購系統上線及個人口罩寄送國外，另外，協助政府建置三倍振興券預購系統及藝FUN券登記查詢系統成為防疫國家隊及振興全國經濟的重要成員。許建隆表示，重大國家任務不可能隨便找一家資訊公司來承擔，顯示關貿過去的努力在這次完全展現IT能量，不但五到七天時間開發完成系統，並做到國家級線下整合，並讓世界肯定台灣IT。

也因為支援國家重要專案，先期必須投入人力及設備，然後分階段認列收入。因此，上半年營收8.34億元，雖然年增8.64％，但成本增加，使得稅後淨利1.24億元，年減14.7％。在專案陸續上線及驗收後，7月起持續認列相關收入，今年的數項國家級專案預估可完成90％認列，剩餘少部分認列在明年，公司2020年營收有機會再創高，獲利下半年急起直追，同樣有創高可能。

關貿法說會也揭露未來規劃的新技術服務，包技AIoT技術整合應用、公私有混和雲服務、及高彈性微服務(MicroServices)平台。另外也對企業客戶端提供行動化資訊服務，擴展雲端加值服務，並陸續投入6000萬的預算在台中建置全新IDC雲端機房，讓企業可以安心存放系統，目前已有政府單位及企業下訂使用關貿的IDC服務。未來關貿也持續促進B2G(垂直整合)、B2B(水平發展)、B2C(相關多角化延伸)各面向的發展，增添獲利引擎。

(時報資訊)