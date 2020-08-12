華碩(2357)今年最新電競旗艦手機ROG Phone 3在7月22日正式發表，華碩今天法說會，華碩共同執行長許先越表示，今年ROG Phone 3的產品發表會是相當成功的，今年透過網路觀看產品發表的人數達1100萬人，而去年ROG Phone 2僅約140萬人次，相差8~9倍。

檢視今年ROG Phone 3的Google trends聲浪，是上一代ROG Phone 2的2倍以上，也是目前電競手機網路聲浪最高的新機種。

許先越表示，據最新統計數據，華碩ROG Phone 3在中國的銷售量較去年ROG Phone 2年增15~20%，ROG Phone 3在台灣的銷售年增6成，在香港出貨的年增約7成，至於ROG Phone 3在印度的銷售，更是15分鐘內就銷售了4680台。

今年8~9月華碩ROG Phone 3會陸續在其他國家開賣，目前華碩對手機事業的獲利目標，仍以3年獲利為目標。

(時報資訊)