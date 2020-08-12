內政部指出，選用優質建材可減少室內活動對人體的健康危害、降低生態衝擊，未來將推動更多元綠色建材產品，鼓勵國人、傳統建材產業共同維護地球環境永續。冠軍(1806)看準此一商機，全新推出的90x90及60X120大理石磁磚，強調不但兼顧精緻美學還有環保、穩定的品質，搶攻裝修市場商機。

冠軍指出，公司投入巨額在綠色生產榮獲經濟部工業局綠色工廠認證，天然大理石因為是自然形成，礦源不同，品質不一，故而紋理參差不齊，有天然的孔洞，易滲水滲污，鋪貼效果難以保證，還有隱藏在石材內的輻射危機，對自然影響更是令人堪憂。而大理石磁磚摒棄大理石的天然缺陷，將多種名貴、罕見、新奇的石材紋理融合再設計，晶瑩剔透的表面質感，帶來無法抗拒的精緻魅力，價格只要石材的1/5~1/25。

而大理石磁磚在品質上因磁磚有高溫窯燒工藝技術，硬度高、吸水率低不易變質，沒有天然石材的放射性污染，同時也避免天然石材的色差，保持天然石材的紋理紋理特色，讓每一片大理石磁磚之間的拼接更加的自然，同時重量相效於石材輕，有利於減少建築物負重，大理石磁磚避免了天然石材存在瑕疵的缺點，這樣磁磚鋪貼隨意性更大。

冠軍說，內政部建築研究所強調，建材的品質對於居住空間的舒適、健康及生活美學影響甚鉅，在現代寸土寸金環境中，住家坪數均落在30坪左右，選用對的磁磚可讓家中整體視覺延伸再延伸，近年，擁有天然紋理又兼具優越性能的大理石磁磚，成為高檔裝修用戶的優質首選，因技術上的突破，尺寸從過往60x60、80x80公分晉升到了90x90及60x120公分，「國際規格大尺寸」的磁磚牆地一體，空間更高端大氣更能展現出大理石柔美的紋路及大氣風範，也讓整體居家空間更富延展性。

(時報資訊)