實價揭露內湖豪宅長虹天璽今年有兩筆交易，5樓戶在2012年預售以1億1014萬買下，今年4月賣1億5386萬，屋主現賺4372萬；而7樓戶預售1億2100萬，在今年六月交易賣價1億5600萬，每坪單價達102.6萬，也賺了3500萬，且兩戶都採現金交易，若依照轉售所賺的金額來看，這兩戶的房價增幅達3~4成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，事實上2年前長虹天璽23樓戶在2018年交易，也賺了2156萬。目前實價揭露長虹天璽共51筆交易，其中僅3筆為轉手交易，且每賣必賺，除了景氣回春之外，電塔拆遷是一大主要因素。

張旭嵐分析，嫌惡設施對房價的影響，依照距離遠近和設施對生活的影響程度而不等，因長虹天璽為豪宅規劃，卻鄰近電塔，對於高資產族而言多少形成阻力，2017年後電塔正式拆遷，身價明顯翻漲，轉手戶大轉一筆。

長虹天璽2016年完工，近內湖市區，鄰麗山國小，生活機能成熟，加上林瑞陽、張庭、林俊傑等藝人住戶，讓長虹天璽成為內湖明星級豪宅，平均單價在9字頭，最高每坪單價為28樓頂樓戶於2012年的交易127.8萬元。

(時報資訊)