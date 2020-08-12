高雄市長補選15日登場，民眾黨主席柯文哲12日偕黨籍高市長補選候選人吳益政接受媒體專訪，柯火力全開，左批國民黨高市長候選人李眉蓁沒準備好，10個國民黨的人隨便派都比李強，怎麼會派她這種出來？至於民進黨高市長候選人陳其邁則是政治包袱太重。

「政見發表會一看，天啊，相信很多人想為李眉蓁辯護都辯不下去！」柯直言，本想說李眉蓁論文事件說是年輕不懂事所犯的錯，沒什麼不好，但李的準備實在不足，然後扛下這局，「但不要老叫我批評別人，我是毒舌派的！」

柯酸，國民黨很奇怪，10個國民黨的人隨便派，都可以找到比李強，輸贏雖是一時，但應盡全力，就算局勢不好也還是要全力去做，怎麼還會派李這種出來呢？

針對陳其邁，柯則自稱，自己政治包袱少，個性也比較不在乎，會堅持理念去做事，自己是可以這樣幹，但陳其邁的困難是包袱實在太重，其實像他媽媽講得，陳其邁也不是什麼壞人，但重點要怎麼解決高雄市後續問題，相信陳其邁也很清楚。

至於當初是否藍白有要談合作，柯坦言，若當時國民黨願意像在野大聯盟一樣推出像樣的無黨籍人選，那民眾黨就沒有一定說要選，他也有跟國民黨談過，不過最後國民黨還是選擇回到派系大老的老路子，所以他只好勇敢承擔起強而有力的反對黨角色。

柯說，台灣終究要2個本土政黨以及強而有力的反對黨，會推出吳益政就是因國民黨沒盡到在野黨責任，既然國民黨不肯做，那民眾黨只好扛起來去做。

(中時 )