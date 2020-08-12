日本名導岩井俊二最新電影《最後的情書》，找來過去曾合作的松隆子再續戲緣，男主角失意小說家則由福山雅治擔綱，片中姊姊因故身亡的松隆子，意外與姊姊的高中同學福山雅治相遇，並陰錯陽差地用起姊姊的名義開始與對方通信，是兩人從日劇《一個屋簷下2》合作之後，暌違23年的新作。

一路執導過《情書》、《四月物語》、《青春電幻物語》、《花與愛麗斯》等片的岩井俊二，也獲得當代動畫大師新海誠力推稱讚：「比岩井俊二更浪漫的創作者，我不曾見過。」巧合的是，新片演出的新生代演員群們，包括廣瀨鈴、神木隆之介、森七菜等人，後兩者正是《你的名字》與《天氣之子》擔綱主角配音，而這回森七菜在新片中不但演出松隆子的女兒，還同時演出高中時期的松隆子，兩人在戲中的神韻竟意外相近。

松隆子演歌雙棲，電影電視劇作品均多產。（双喜電影提供）

岩井俊二當年在北海道拍攝《情書》外景，竟在10月時分就迎來電影裡美麗的大雪景致，被劇組打趣稱「導演連天氣都能收買！」這次在炎夏颱風季拍攝《最後的情書》，竟然從頭到尾沒有被任何一個雨天干擾拍攝，甚至情節需要微微飄雨時就正好有雨點落下，堪稱真正的「天氣之子」！就連「背景大師」新海誠看到雨滴入鏡的畫面，都大讚意境之美。電影21日在台上映。

(中時 )