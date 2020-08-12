基隆輕軌議題吵得沸沸揚揚，國民黨團12日舉行記者會，控民進黨立委蔡適應冷處理，承諾會舉辦公開說明會，但至今沒有下文，裝聾作啞，權力傲慢如同川普。蔡適應對此回應，目前規畫單位仍在研議，一旦有確認方向，會盡速舉行公聽會，向市民說明最新狀況，一定會綜合民意，才將報告送審。

議員張淵翔表示，自從輕軌可能影響台鐵存廢的消息傳出後，引發高度關注，但相關單位始終不把目前規劃向民眾說明，地方推給中央，交通部至今「沈默不語」，讓市民人心惶惶。此外，有許多通勤族在基隆、台北兩地往返，台鐵不進入基隆市，會衍生諸多問題。

對此，蔡適應解釋，輕軌路線設計涉及北五堵研發新市鎮、六堵地區，還要整合北北基三縣市政府意見，才能取得共識，一旦有確認方向，會盡速要求召開公聽會，向市民說明最新情況。

蔡適應進一步說明，規畫單位目前正進行高鐵延伸宜蘭規劃，通車後，會改變民眾對東部幹線的需求，因此八堵以南台鐵路線可能會重新分配，屆時輕軌不存在疏解東部幹線運量的重擔，而目前綜合規劃與可行性評估內容有所差異，還有很多重點必須考量，輕軌議題不應受到有心人士輿論操作、惡意扭曲。

而議員連恩典質疑，若交通部最終規劃，不被市民接受時，蔡適應會傾向民意，還是義無反顧的強行推動？蔡適應說，市民的權益不能被犧牲是最大考量，綜合規劃送往交通部前一定會舉行公聽會，依《大眾捷運法》規定，公聽會是必備法定程序。他強調，未來會分區舉行公聽會，通勤族也無須擔心，會特定安排會議時程，確保意見納入最後送審報告。

(中時 )