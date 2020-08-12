本月10日，花蓮卓溪鄉卓溪村陳姓獵人，疑似誤觸板機，擦槍走火，不慎擊中頸動脈致死。（本報資料照／王志偉花蓮傳真）

原住民槍枝誤擊事件頻傳，花蓮玉里警方統計，轄區3個鄉鎮屬原住民傳統領域，合法登記獵槍多達500多枝，數量驚人，本月10日卓溪鄉再傳布農族男子攜槍打獵誤觸「一槍斃命」，這已是近4年第8起誤觸槍枝死傷案。警方正擴大到部落宣導用槍安全。

警方說，原住民基於傳統文化，依循傳統制度的狩獵行為，是普遍部落族群保有的傳統，但狩獵時應符合「合法槍枝」、「合法狩獵」及「狩獵合法物種」，依槍砲彈藥刀械管制條例，原住民因狩獵、祭典等生活需要，得申請製造、運輸或持有自製獵槍，每人以2枝為限，每戶不得超過6枝。

剛到任的玉里警分局長陳蔚文也發現獵槍「走火」事件不容忽視，他說，轄區玉里、富里及卓溪3鄉鎮，向警方申請原住民自製獵槍總達500多枝，卓溪鄉布農族居多，2017年至今，3鄉鎮原住民自製獵槍走火誤擊有8件，其中 2件深夜狩獵把人當作獵物射擊，6件為當事人操作不慎造成槍枝走火。

陳蔚文提醒，獵槍未使用時應放入攜槍袋或用槍背帶，不可便宜行事，造成無法挽回的悲劇。已請員警深入部落加強宣導如何正確使用獵槍，也不要非法濫用觸法。

(中時 )