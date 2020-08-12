梅北國小3至6年級19名學童「走讀梅山」參訪竹筍加工廠，試吃做好的筍乾。（梅北國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

由梅山文教基金會執行長許應典為學童導覽並述說梅山文化故事。（梅北國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣梅北國小利用暑假舉辦2天的「夏日樂學，走讀梅山」活動，8月12、13日兩天帶領學生參訪竹筍加工廠、認識在地傳統建築及健行古道等，2日行程約15公里，結合文化、產業、古道體驗讓學童們親自探索家鄉珍貴的傳統產業及豐富的人文特色。

梅北國小校長何嘉祥表示，為讓學生有個充實的暑假假期，已連續4年向教育部申請補助的「夏日樂學，走讀梅山」課程，因竹筍是梅山鄉歷史悠久的傳統產業，每年7-9月為麻竹筍的盛產期，因此特別安排學生參觀筍子加工廠，認識竹筍加工的過程，也與梅山文基金會合作認識梅山的傳統竹管仔厝、探訪百年江家宗祠，並聆聽梅山文教基金會執行長許應典訴說梅山歷史文化故事。

梅北國小3至6年級共19名學童12日上午從學校出發，第一站到慶成行筍乾工廠，由老闆許淑慧解說竹筍從生長、挖筍、剝筍、筍子修整到加工包裝的繁瑣流程，參訪過筍乾工廠後，不少小朋友直呼筍子加工工作「好辛苦」，更說以後要好好珍惜。

校長何嘉祥表示，13日將安排學生到梅山有名的圳北步道健行，全長8公里，除希望他們平時要鍛鍊體能外，也讓孩子體驗先人的辛勞，何嘉祥強調，希望夠透過寓教於樂的課程，帶領學生發現家鄉的美好，進而認同、熱愛家鄉，以身為梅山人感到光榮。

(中時 )