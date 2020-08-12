美國衛生部長阿札爾來台不用實施居家檢疫，還可以夜遊故宮觀光，反觀滯陸上千位的小明們至今仍無法返台就學，防疫指揮官陳時中為此遭外界砲轟開雙標，陳時中今於記者會中回應，比較應放在同級的基礎上，若要拿阿札爾來比，應詢問其他國家的衛生部長來，是否也會獲得相同的待遇才是。

陳時中表示，這幾天大家對美國或日本相關的外交往來有所意見，認為是防疫雙標，但雙標的比較應是放在同級，像這次美國衛生部長阿札爾來台，大家要問的應該是其他國家的衛生部長來，我們會不會比照辦理？中央的立場很清楚，只要對國家利益有幫助的，都會用專案來辦理，盡力來促成。

陳時中說，指揮中心對各種人士的入境標準本來就不一樣，有五天可解隔離的、有低風險、中低風險以及商務的，也有外國人持居留證的，因此不管各種型態都不一，因此在與阿札爾比較時，必須考量是否有相關身分、相關的目的、以及對國家利益的影響，才能算是比較一致的基礎，但若對方不願配合我方的防疫政策，我們也只能簡化，甚至是予以拒絕。

(中時 )