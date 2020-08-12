凱擘大寬頻宣布推出「HomeSecurity AI店家防護」服務，結合AI人像辨識、數位即時監控、竊盜損失補償、光纖上網，不僅可於營業時間輕鬆掌握店內營運情形，還能在非營業時間啟動告警功能即時通報異常狀況，提供店家全方位的安心保障。

此外，凱擘限時推出振興優惠活動，9月底前新申辦200M（含）以上光纖上網指定方案，就送momo紅利金2,000元，透過網路門市申辦同享優惠。

另外，AI店家防護＋光纖上網服務新推月付999元最近資費方案。

凱擘大寬頻表示，全新推出的「HomeSecurity AI店家防護」服務，主要是針對店家安全維護提供全方位的解決方案，透過App就能隨時跨平台遠端觀看高畫質即時影像，選擇日期與時段即可回溯歷史影像，立即查看並還原當時情況，還有光纖上網服務能同時滿足店家及店內客人的上網需求。

至於非營業時間只要啟動主動告警功能，就能透過「HomeSecurity AI店家防護」服務特別導入的AI人像辨識技術，運用人形識別更精準判斷人為入侵，一旦偵測到異常狀況，隨即透過電話、簡訊及App推播通報緊急聯絡人，就像24小時的隱形保鑣，時刻守護店家安全。若因異常入侵導致店家設備損壞、物品遭竊等情況，也可申請每年最高上限36萬元的竊盜損失補償，降低店家損失。

除此，新申辦光纖上網方案享限時振興優惠 免費升級A1 Box再送2,000元紅利金。

凱擘大寬頻近期針對光纖上網服務祭出振興方案，新申辦200M（含）以上光纖上網指定方案，每月749元起，可享光纖上網服務及HD99高畫質套餐的23台高畫質數位頻道內容，申辦立刻免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，以及把生活小幫手Google Nest Mini智慧音箱帶回家、機上盒myVideo豪華月租超過20,000部強檔好片2年看到飽、以及MyMusic近千萬首音樂曲庫3個月免費暢聽。

凱擘旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

(工商 )