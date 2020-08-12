STUDIO A 校園門市Straight A與逢甲大學的Apple區域教育培訓中心共同舉辦的2020第四屆「APP移動應用創新賽」結果揭曉，前三名包括逢甲大學、國立雲林科技大學等隊伍將代表參加大中華區總決賽。

亞洲最大Apple經銷商STUDIO A旗下校園店Straight A與逢甲大學的「Apple區域教育培訓中心」（Apple Regional Training Center，簡稱RTC）合作，繼舉辦三屆的「APP移動應用創新賽」、學生團隊分別榮獲大中華區總決賽一等獎、三等獎後，今年再次合作舉辦第四屆「APP移動應用創新賽」，本次參賽校系數及隊伍數均創新高，共吸引來自全台40所大專院校、223件作品報名參加，作品涵蓋教育、工業科技、醫療救援、影像辨識、智慧家庭等不同的領域。

經歷3個多月評選，今年脫穎而出進入決賽的20組隊伍分別來自於逢甲大學、國立臺北教育大學、東吳大學、國立雲林科技大學、南臺科技大學、淡江大學、龍華科技大學、長榮大學等8所大專院校。

學生們於現場針對設計之軟體，進行介紹展演及接受評選，最後由逢甲大學資訊工程學系團隊作品“Beauty Agenda”獲得評審團評為特獎，一獎為國立雲林科技大學數位媒體設計學系團隊的“VUVU”，二獎為逢甲大學資訊工程學系團隊的作品“MC 逆滲透”，東吳大學資訊管理學系團隊作品“Dialog Pupae 聽說啊 ”及國立臺北教育大學數位科技設計學系團隊作品“Memotrees”則並列佳作。

其中逢甲大學電機工程學系團隊的「GREEN FIRE」作品以破千票數，獲得本屆網路票選最佳人氣獎；前三名優秀台灣隊伍將於9月代表台灣參加線上舉行的大中華區「2020年APP移動應用創新賽」總決賽，最後勝出者將有機會參加Apple WWDC蘋果年度開發者大會。

Apple臺灣教育業務經理陳柏蒼經理則提到，今年是個特殊的一年，covid 19雖然限制了人們的行動，卻無法限制參賽同學的熱情及創意！由於人們生活型態的轉變，蘋果自2008年起迄今，已支付給開發者超過1200億美元的費用，據統計未來在行動運算上的所產生商業活動更高達5兆美金，程式開發不僅是提供使用者良好解決方案的工具，其蘊藏的商機也是十分驚人。

STUDIO A自2017年開始執行SA程式教育計畫，除啟動一系列「Everyone Can Code」等程式推廣課程外，同時也陸續和逢甲大學、淡江大學等校密切合作，成立「Apple區域教育培訓中心」（Apple Regional Training Center），導入包含Playground、Swift等應用性認證學習，讓學生運用在校之餘修習iOS APP程式設計課程，以培養年輕學子對程式開發的興趣，且致力於推動智能科技與教育相結合，運用企業資源提供學生實習、面試、就業的機會，並以技術支持協助學生將優秀的APP作品優化、上架，未來STUDIO A也會持續發揮企業責任與影響力，協助各校培育更多優秀程式設計人才。

逢甲大學副校長黃炳煌表示，希望參賽學生都能透過此次競賽教學相長，汲取優秀作品的經驗，獲獎作品能夠代表台灣爭取到更好的成績。

台中政府教育局副局長方炳坤指出，台中市政府推動資訊教育多年，非常肯定學生利用課餘時間參與競賽增加實作經驗，期盼參賽同學都能有良好的成績表現。

晶盛科技總經理程應龍則表示，從第一屆174隊、33所學校至第四屆223隊、40所學校參與，每每都為學生所展現的創新作品而感動，也相信台灣學子的嶄新創意，能夠獲得世界的肯定。

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