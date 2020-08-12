因疫情導致營收銳減，Firefox（火狐）瀏覽器開發商Mozilla宣布重整，全球將裁員約250人，另有60人將更換部門，且台北辦公室也將關閉。

Mozilla執行長貝克（Mitchell Baker）在官方部落格和致員工信宣布上述消息，並表示在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情之前制定的計畫，就已包含大幅度變動，例如投資開發新產品、調整財務結構等，然而全球疫情對經濟造成的衝擊卻導致營收銳減，因此原本計畫也不再適用。

貝克說，未來Mozilla規模將縮小，但能夠更快速、更靈活做出應變及調整，並與外部合作夥伴更有效配合。

Mozilla台灣團隊主要負責開發輕量化瀏覽器Firefox Lite，可節省數據用量和手機儲存空間，已在台灣、香港、中國、印尼、印度、菲律賓、泰國、越南等地推出，主打新興市場。

(中時新聞網)