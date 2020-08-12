全球前十大資產管理業者保德信投資管理（PGIM），資產管理規模逾一兆美元，其隸屬於美國保德信金融集團（Prudential Financial），據點遍及全球四大洲、16國，超過1,300位專家組成的團隊，不僅具備全球化視野，更深入在地經營。

而PGIM在台灣的分支「保德信投信」，為PGIM在亞洲市場中的重要據點。深入在地視野，為保德信投資管理(PGIM)提供客戶穩定服務優勢的關鍵，台灣保德信投信今年也將邁入在台深耕的第28個年頭，未來仍將持續結合全球資產管理實務與長期在地深耕的管理團隊，致力為投資人提供具國際視野的產品及服務。

保德信投資管理（PGIM）在全球退休金、法人企業與機構中享譽盛名，不僅是全球前十大資產管理業者，更是為全球第八大法人資產管理公司，全球300大退休基金當中，超過5成尋求資產管理巨擘PGIM的服務；而美國前100大企業退休金，更有高達79家企業仰仗PGIM的資產管理模式，也顯示了PGIM的投資專業深受全球專業投資人的信賴，能安心將資產交由其守護。

台灣保德信投信所屬的保德信投資管理（PGIM），為深化產品線服務，於近年陸續引進PGIM股、債投資的境外基金，PGIM系列相關基金操作與風險控管均相當嚴謹，研究團隊透過堅實的基本面研究，由下由上精選標的再搭配次產業的深入研究，創造最大可能之超額報酬機會。未來將持續引進PGIM境外系列基金的產品，將集團優質的投資策略介紹給台灣投資人，讓一般投資人輕鬆享有法人等級的投資服務。

今年以來全球股受到疫情衝擊、地緣政治風險利空干擾，但PGIM Jennison全球股票機會基金（T級別）3個月、6個月及今年以來表現均奪得第一，平均報酬表現優於同類型平均，且近6個月仍有10.62％優於同類平均負報酬表現，顯見該檔基金進可攻、退可守的優質操作能力。

保德信投信在台灣資產管理業界居領導地位，結合全球資產管理實務與長期在地深耕的管理團隊，旗下31檔境內外基金，包括股票型、組合型、平衡型、債券型、貨幣市場型及固定收益型基金，產品類型多元，總管理資產規模逾新台幣700億元（截至2020/5），服務客戶人數達8萬餘人（含自然人及法人），定期定額扣款人數高居同業排名第六，為國內投信業者佼佼者，致力成為台灣投資人資產管理的堅實守護者。

保德信投信多檔台股基金優於同業，堪稱台灣資產管理界績優生，紮實的研究團隊透過優異的選股策略、靈活的操盤心法，展現了絕佳的成績，多檔產品穩居同類型基金短、中、長期績效前芧。除了股票型產品外，近年來也不斷推出固定收益型商品，如印度債券、美國投資等級債基金等創新產品，獲得市場與投資人信賴。掌握全球投資機會，不斷開發出豐富多元的基金產品，以滿足客戶不同的投資與財務需求，是保德信投信致力深耕台灣資產管理業的目標。

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