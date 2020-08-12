讓金管會主委黃天牧印象最深刻、最感動的外商壽險公司，卻要離開台灣了。黃天牧12日大談其2005年在保險局長任內，去美國保德信人壽總部請益，這是一家在19世紀以寡婦與孤兒友善為公司名、專賣喪儀費用起家的壽險公司，且用便宜的保費敲開藍領工人市場，讓基層民眾都能有基本的保障，黃天牧說：「莫忘初衷」。

金管會12日舉辦保險業公平待客原則評核機制聯繫會議與頒獎表揚，11日才宣布將出售給台新金控的保德信人壽台灣子公司總經理麥尚恩（Sean McLaughlin），仍出席會議，黃天牧在致詞時特別讚許麥尚恩，即便在公司決定出售後，仍是堅持工作崗位。

黃天牧並回憶其擔任保險局長時，第一個拜訪就是保德信人壽在美國紐澤西州的總公司，2005年是請益，2008年二度拜訪是了解外商壽險的企業風險管理，黃天牧說，保德信人壽很重視保障，若看看保德信的歷史，在1875年成立時公司名稱是以寡婦與孤兒友善社會為名，第一張保單是喪儀費用。

之後則在都會區行銷對象都是藍領工人，當時保費很貴，工人保單脫退率極高，保德信人壽用較低保費去，一家一家去敲工人的門，身負保險傳教士的使命，要讓基層民眾在發生意外時能有保險。

黃天牧表示自己在保險局任內推動微型保險，就是看到台中有位單親媽媽作舊衣回收，女兒不幸墜樓時，卻沒有錢替女兒辦後事，所以要推動讓民眾有基本保障的便宜保單，黃天牧也勉勵在場保險公司的董總「莫忘初衷」，即保險是要給民眾保障，且強調保險是Mission（使命），不是一份job（工作）而已。

會後麥尚恩亦向黃天牧致意，強調未來保德信仍是會堅持給保戶足夠保障的使命。

(工商 )